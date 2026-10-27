Кличко показал фото поврежденного Южного моста в Киеве, по которому РФ ударила баллистикой

Движение по Южному мосту в Киеве в данный момент закрыто (Фото: Виталий Кличко / Telegram)

На Южном мосту в Киеве , пострадавшем во время баллистических ударов по столице в ночь на 27 октября, специалисты оценивают степень повреждений после российской атаки. Движение по мосту в настоящее время перекрыто.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, опубликовав кадры моста.

«Движение поездов между станциями Осокорки и Красный хутор на зеленой ветке метро также приостановлено», — предупредил мэр.

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Ранее утром Кличко сообщил о попадании в Южный мост. По его словам, на нем также повреждена инфраструктура метрополитена.

Южный мост был поражен ночью, во время одной из волн российской атаки баллистикой. Какая именно ракета попала по мосту, официально не сообщалось, однако в сводке Воздушных сил говорится, что вечером и ночью РФ атаковала баллистическими ракетами Искандер-М и С-400.

Фото: Виталий Кличко / Telegram

Фото: Виталий Кличко / Telegram

Вечером 26 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе зафиксированы попадания возле станции метро и жилого дома, в Днепровском — повреждения двух медицинских учреждений и нежилого здания.

В ночь на 27 октября Россия снова атаковала столицу баллистикой. В Подольском районе повреждено административное здание, еще по двум адресам зафиксированы попадания в нежилые здания.

Как сообщала Национальная полиция, в результате массированной атаки РФ в Киеве погибла женщина 46 лет, 14 человек ранены.

Позже в ГСЧС Киева сообщили о 15 пострадавших в результате российских атак.