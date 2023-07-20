Игнат назвал особенность ночной атаки РФ по югу Украины 20 июля, 10:57 Последствия ракетной атаки РФ по Одессе (Фото:ГСЧС)

Во время ракетной атаки РФ по югу Украины в ночь на четверг, 20 июля, оккупанты применили ракеты Искандер-К. Прошлой ночью ее не использовали.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Видим снова Ониксы, видим снова Х-22. Прибавились еще к крылатым ракетам Калибр морского базирования, крылатые ракеты Искандер-К наземного базирования», — отметил он.

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Игнат пояснил, что это фактически тот же Калибр, но он запускается с наземной пусковой установки типа Искандер.

Представитель Воздушных сил ВСУ также прокомментировал работу украинской ПВО, назвав результаты «достаточно неплохими».

Он добавил, что хотелось бы сбить больше Шахедов и крылатых ракет.

«Нужны средства, нужно усиление именно южных регионов, наших портовых городов средствами против баллистики. Поскольку Х-22 летит именно по баллистической траектории, когда заходит на цель. Поэтому такие системы Patriot или SAMP-T могли бы обеспечить защиту этого региона», — резюмировал Игнат.

В ночь на 20 июля РФ осуществила новую массированную атаку на Одессу и Николаев, нанося удары по центру городов.

В результате ударов по Одессе четыре человека получили ранения, взрывной волной повреждено очень много домов. В центре города разрушено административное здание.

В Николаеве значительные повреждения жилых домов, пострадали 19 человек, из них — пять детей.

Всего Россия выпустила 19 ракет и столько же ударных дронов — ПВО сбила 18 вражеских целей.

