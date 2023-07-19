Последствия ночной атаки РФ: без света остались населенные пункты в двух областях на юге Украины 19 июля, 12:37 В Николаевской и Одесской областях повреждены линии электропередач (Фото:Минэнерго/Facebook)

В результате массированной атаки РФ в ночь на среду, 19 июля, ряд населенных пунктов в Николаевской и Одесской областях были обесточены.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, зафиксировано повреждение линии электропередачи в Николаевской области, в результате чего частично обесточен один населенный пункт.

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В Одесской области в результате повреждений, причиненных ракетной атакой, было отключение нескольких линий электропередачи. В результате без света остались почти 3000 потребителей. Ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать обзор линий и восстановительные работы.

Прифронтовой зоне из-за обстрелов российских оккупантов обесточивалось 33 населенных пункта в Донецкой области. Остается без света также часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В ночь на 19 июня войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине, выпустив ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранского производства.

Основная атака была направлена на Одесскую область. Целью стали портовая и критическая инфраструктура. Войска РФ попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. Взрывной волной повреждены жилые многоэтажки.

В Одесском районе россияне попали в промышленный объект, поразив два складских помещения в разных местах — с табаком и фейерверками.

Пострадали более десяти человек, серди них — ребенок.



В Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект и частные дома.

В Николаевской области нанесен ракетный удар по объекту рекреационной инфраструктуры.

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Силами ПВО было уничтожено 13 крылатых ракет Калибр, одну управляемую авиаракету Х-59 и 23 Шахеда. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что атаки российских оккупантов были направлены на объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а удары ракет Х-22 и Оникс — на инфраструктуру Одесской области.