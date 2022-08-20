Удар РФ по многоэтажке в Вознесенске: количество раненых возросло до 12, двое детей в тяжелом состоянии

20 августа, 19:50
Последствия российского обстрела (Фото:ГСЧС via Facebook)

Последствия российского обстрела (Фото:ГСЧС via Facebook)

Днем в субботу, 20 августа, россияне ударили по жилому многоэтажному дому в Вознесенске Николаевской области, в результате 12 человек ранены, среди них дети.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.

«По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии. Повреждены два подъезда дома, а также расположенные рядом частные дома, транспортные средства», — говорится в сообщении.

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По факту обстрела начато уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о девяти раненых, из них четверо детей — все в тяжелом состоянии.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Николаевская область Многоэтажка Офис генерального прокурора Война России против Украины

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