Удар РФ по Умани: количество жертв возросло до 10, в городе объявили траур 28 апреля, 10:10 Жертвами ракетного удара РФ по Умани стали уже 10 человек (Фото:REUTERS/Sergiy Karazy)

Количество жертв российского ракетного удара по Умани возросло до 10.

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, спасатели достали из-под завалов тела еще троих погибших.

Городские власти объявили трехдневный траур из-за ракетного удара по Умани. В громаде отменены все развлекательные мероприятия.

Видео дня

Ранним утром в пятницу, 28 апреля, Россия нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в частности 11 районе Киева. Также сбили два беспилотника.

В Умани Черкасской области российские ракеты повредили многоэтажные жилые дома.

Россияне ударили по Днепру, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажный дом в Украинке: пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в Охматдет.