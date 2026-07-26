«Важно, чтобы пакеты поступали вовремя». Зеленский после удара РФ по Украине призвал партнеров ускорить передачу ракет-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по Украине . Он призвал партнеров ускорить передачу ракет-перехватчиков, способных сбивать баллистику.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях в воскресенье, 26 июля.

Глава государства отметил, что на месте попадания ударного дрона в жилые дома в Харькове задействованы все необходимые службы. Известно об одном погибшем и девяти пострадавших, среди которых двое детей.

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Президент сообщил, что подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию пожара в строительном гипермаркете в Кривом Роге.

Зеленский говорит, что всего этой ночью россияне выпустили по Украине восемь ракет и 136 дронов разных типов. Многие цели удалось сбить, однако не все.

Ударам подверглись Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Черниговская области, а также Киев.

По столице был Удар баллистикой. На данный момент известно о троих пострадавших.

Зеленский заявил, что в общей сложности за эту неделю россияне применили против Украины почти 1700 дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет различных типов, причем более половины из них — баллистические.

Кроме того, он призвал международных партнеров ускорить передачу ракет-перехватчиков.

«Мы ежедневно работаем с партнерами, чтобы у наших воинов было чем противодействовать этим ударам. Нужно сорвать расчет России на баллистический террор. И поэтому очень важно, чтобы пакеты противобаллистической защиты поступали вовремя. Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает спасать жизни людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнеров», — подчеркнул Зеленский.

Удар России по Украине в ночь на 26 июля — что известно

В ночь на 26 июля РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69, семью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 136 ударными БпЛА типов Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия.

В результате удара возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.

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Также россияне атаковали торговый центр в Кривом Роге.

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В Харькове российские оккупационные войска ударили ракетой по жилому дому, а дроном — по автомобилю хлебокомбината.