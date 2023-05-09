Войска РФ ударили двумя ракетами по Черкасской области — глава ОВА 9 мая, 09:15 Последствия попадания одной из российских ракет в Черкасской области в ночь на 9 мая (Фото:Игорь Табурец/Telegram)

Во время атаки в ночь на вторник, 9 мая, войска РФ ударили двумя ракетами по Черкасской области.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

В результате попадания одной из ракет произошел незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении.

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Другие детали пока не сообщаются.

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе. Последняя ракетная атака произошла рано утром 9 мая, было сбито 17 ракет, около 15 из них — над Киевом.

РФ также наносила удары Калибрами поздно вечером 8 мая. Всего за этот период силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты из 25.