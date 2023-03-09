Ночной удар РФ: в Днепропетровской области серьезно повреждена энергетическая инфраструктура, есть жертвы, сбиты семь ракет 9 марта, 08:46 Спасатели ликвидируют последствия ударов войск РФ по Украине (Фото:ГСЧС)

Во время массированной атаки РФ в ночь на четверг, 9 марта, в Днепропетровской области были зафиксированы попадания в четырех районах. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По его словам, российские оккупанты атаковали регион беспилотниками и ракетами, семь ракет удалось сбить.

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«Прилеты» зафиксированы в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

В результате повреждены объекты энергетической инфраструктуры и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Спасатели ликвидируют пожары на месте попаданий ракет и дронов.

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

В Киеве есть попадание в объект критической инфраструктуры.

В Одессе РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры, также повреждены жилые дома.

Житомир атаковали дронами Shahed. В большинстве домов в городе нет света и воды. Мэр Сергей Сухомлин заявил, что ситуация сложная.

Во Львовской области ракета попала в жилые дома, четыре человека погибли.