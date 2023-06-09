«Ракеты наматывали круги». Игнат рассказал об особенностях ночной атаки РФ на Украину 9 июня, 12:31 Юрий Игнат рассказал о деталях новой ночной атаки РФ (Фото:Воздушные силы ВСУ)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на пятницу, 9 июня, РФ применяла такую же тактику, как и последнее время. Ракеты оккупантов летали фактически кругами.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, длительной воздушной тревогой противник пытается рассредоточить внимание украинской ПВО и посеять панику среди гражданского населения.

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«На самом деле особо ничего не меняется. С 12 часов ночи атакуют дроны-камикадзе, а потом крылатые ракеты. Иногда еще что-то могут придумать к утру, как это было с баллистикой. Этой ночью враг направил и дроны-камикадзе, и разведывательные БПЛА, и ракеты, которые летали фактически кругами», — отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат добавил, что российские оккупанты пытались найти слабые места ПВО для истощения боекомплекта.

«Если говорить о ракетах Х-101/Х-55, то их запуски могут говорить о том, что враг, вероятно, экономит свой запас высокоточного дальнобойного оружия и хочет, чтобы мы потратили на него управляемые ракеты», — резюмировал он.

В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили четыре Х-101/Х-55, четыре разведывательных и 10 ударных дронов.

Оккупанты атаковали Звягель Житомирской области, зафиксировано попадание в частный сектор. Погиб человек, повреждены десятки домов.

До этого вечером 8 июня россияне нанесли двум Калибрами удар по одному из гражданских объектов в Черкасской области.