Над Днепропетровской областью сбили ракеты и дрон: обломки повредили гражданскую инфраструктуру 9 июня, 08:58 Силы ПВО сбили вражеские цели над Днепропетровской областью (Фото:Повітряне командування Схід/Facebook)

Во время атаки войск РФ на Украину в ночь на пятницу, 9 июня, над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты и беспилотник.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

Вражеские цели сбили военные воздушного командования Восток.

Обломки ракет и дрона упали в Новомосковском районе региона. Повреждены два частных дома, газопровод и авто.

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Обошлось без погибших и пострадавших.

В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили четыре Х-101/Х-55, четыре разведывательных и 10 ударных дронов.

Оккупанты атаковали Звягель Житомирской области, зафиксировано попадание в частный сектор. Погиб человек, повреждены десятки домов.

До этого вечером 8 июня россияне нанесли двум Калибрами удар по одному из гражданских объектов в Черкасской области.