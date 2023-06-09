Над Днепропетровской областью сбили ракеты и дрон: обломки повредили гражданскую инфраструктуру
Силы ПВО сбили вражеские цели над Днепропетровской областью (Фото:Повітряне командування Схід/Facebook)
Во время атаки войск РФ на Украину в ночь на пятницу, 9 июня, над Днепропетровской областью сбили две крылатые ракеты и беспилотник.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.
Вражеские цели сбили военные воздушного командования Восток.
Обломки ракет и дрона упали в Новомосковском районе региона. Повреждены два частных дома, газопровод и авто.
Обошлось без погибших и пострадавших.
В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили четыре Х-101/Х-55, четыре разведывательных и 10 ударных дронов.
Оккупанты атаковали Звягель Житомирской области, зафиксировано попадание в частный сектор. Погиб человек, повреждены десятки домов.
До этого вечером 8 июня россияне нанесли двум Калибрами удар по одному из гражданских объектов в Черкасской области.