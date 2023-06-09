Смешанный тип атаки, растянута по времени. Гуменюк назвала цель ночного удара войск РФ по Украине 9 июня, 10:28 Ночью войска РФ ударили по Житомирской области (Фото:ГСЧС)

Атака войск РФ на Украину в ночь на пятницу, 9 июня, была смешанного типа, целью оккупантов было истощить гражданское население и системы ПВО.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Она была преимущественно смешанного типа и растянута по времени. Если вспомнить, что начались сигналы воздушных тревог с того, что активизировались морские ракетоносители, в частности, подводный, находившийся на дежурстве», — отметила она.

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По словам Гуменюк, о целях противника свидетельствует и траектория движения российских ракет.

В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили четыре Х-101/Х-55, четыре разведывательных и 10 ударных дронов.

Оккупанты атаковали Звягель Житомирской области, зафиксировано попадание в частный сектор. Погиб человек, повреждены десятки домов.

До этого вечером 8 июня россияне нанесли двум Калибрами удар по одному из гражданских объектов в Черкасской области.