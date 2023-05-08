Кличко заявил, что ночью РФ запустила по Украине почти 60 дронов-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ это опровергли 8 мая, 13:15 Обломки одного из сбитых Шахедов повредили многоэтажку в Святошинском районе Киева (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты выпустили по Украине в ночь на понедельник, 8 мая, около 60 дронов-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ опровергли эти данные.

В своем Telegram столичный городской голова сообщил, что побывал на месте попадания обломков Шахеда в многоэтажку.

«Запустили около 60 Шахедов. 36 из них летели в столицу. Все были сбиты силами ПВО. Однако обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилое многоэтажное здание в Святошинском районе», — отметил Кличко.

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Эти цифры в комментарии Громадському опроверг спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что вся информация обнародована на официальных ресурсах сил обороны. Там говорилось о 35 сбитых дронах во время ночной атаки, 30 из них были уничтожены над Киевом.

В ночь на 8 мая Украину и Киев атаковали Шахеды. Все 35 дронов были сбиты силами ПВО, 30 из них — над Киевом. В результате удара в столице травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

По Одесской области враг ударил ракетами Х-22. Три человека получили ранения, еще один пропал без вести.