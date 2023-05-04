Ночью РФ атаковала Никополь дронами и артиллерией: есть попадание по промышленному предприятию, повреждены жилые дома

4 мая, 08:47
Поделиться:
В результате ночных атак оккупантов повреждены 11 частных домов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В результате ночных атак оккупантов повреждены 11 частных домов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на четверг, 4 мая, войска РФ атаковали Никополь Днепропетровской области дронами и артиллерией.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, в результате обстрелов пострадал 32-летний мужчина. Он госпитализирован.

Видео дня

В Никополе есть разрушения на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, его уже удалось потушить.

Также повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, газогон и линия электропередач.

В ночь на 4 мая Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, а также разведывательный беспилотник.

Читайте также:
«Сакральные надписи» и Азовское море. В ОК Юг рассказали детали о новой ночной атаке РФ по Украине

Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели. Там говорили, что кроме дронов может идти речь, вероятно, о баллистических ракетах, но в Воздушных силах эту информацию пока не комментировали.

На улицах трех районов Киева упало около десяти обломков сбитых объектов, повреждены авто.

В Одессе дроны-камикадзе попали в здания трех общежитий учебных заведений.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X