Ночью РФ атаковала Никополь дронами и артиллерией: есть попадание по промышленному предприятию, повреждены жилые дома 4 мая, 08:47 В результате ночных атак оккупантов повреждены 11 частных домов (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на четверг, 4 мая, войска РФ атаковали Никополь Днепропетровской области дронами и артиллерией.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, в результате обстрелов пострадал 32-летний мужчина. Он госпитализирован.

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В Никополе есть разрушения на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, его уже удалось потушить.

Также повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, газогон и линия электропередач.

В ночь на 4 мая Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, а также разведывательный беспилотник.

Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели. Там говорили, что кроме дронов может идти речь, вероятно, о баллистических ракетах, но в Воздушных силах эту информацию пока не комментировали.

На улицах трех районов Киева упало около десяти обломков сбитых объектов, повреждены авто.

В Одессе дроны-камикадзе попали в здания трех общежитий учебных заведений.