Войска РФ атаковали Кировградскую область Шахедами, по Запорожской области ударили ракетами 3 июля, 09:57 Оккупанты выпустили три ракеты по одной из громад Запорожской области (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на понедельник, 3 июля, оккупанты выпустили дроны-камикадзе Shahed-136/131 по Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram.

В регионе работало ПВО.

Пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры в результате вражеской атаки нет.

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Также ночью войска РФ выпустили три ракеты по Кушугумской громаде Запорожской области.

Глава ОВА Юрий Малашко уточнил, что снаряды попали в частный сектор и рядом с развлекательным комплексом. Есть разрушения, но люди не пострадали.

В ночь на 3 июля войска РФ осуществили очередную атаку на Украину, выпустив ракеты и ударные беспилотники.

Взрывы были слышны в Кировоградской и Хмельницкой областях. Силам ПВО удалось сбить 13 шахедов, еще четыре не достигли своих целей.