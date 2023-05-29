Ночная атака РФ: в Киевской области повреждены дома и объекты инфраструктуры, над Полтавской областью сбили две ракеты 29 мая, 10:26 В Киевской области уничтожили почти все вражеские цели, но есть повреждения гражданской инфраструктуры (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на понедельник, 29 мая, в Киевской области были уничтожены вражеские цели, но есть повреждения.

Как сообщил глава полиции региона Андрей Небытов в своем Telegram, в результате атаки зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет.

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Правоохранители устанавливают места падения обломков.

В одном из районов области загорелось здание дачного кооператива. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Обошлось без жертв и пострадавших.

Небытов также показал фото последствий атаки российских оккупантов.

Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

Глава ОВА Руслан Кравченко уточнил, что все повреждения — результаты падения обломков сбитых ракет и дронов.

По его словам, в одной из громад повреждены два частных дома. В другой громаде повреждена квартира в многоэтажном доме. В учебном заведении, расположенном поблизости, выбило окна.

Все повреждения незначительны.

В Полтавской области во время ночного удара РФ жители также слышали взрывы.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин уточнил, что работала ПВО. В небе над регионом сбили две ракеты и вражеские дроны.

В ночь на 29 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе. Это была 15-я за месяц атака на Киев, где сбили более 40 воздушных целей. Обломки ракет упали в нескольких районах города, пострадавших нет.

В Одесской области в результате удара повреждена портовая инфраструктура, во Львовской — сгорело хозяйственное здание.

Российские оккупанты атаковали объекты Хмельницкой области, один из них — военный. Выведены из строя пять летательных аппаратов, повреждена взлетно-посадочная полоса.



