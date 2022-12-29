Ракетная атака РФ: в Киевской области повреждены около десяти домов и медучреждение 29 декабря, 11:52 Российская крылатая ракета над Киевской областью 29 декабря (Фото:Скриншот видео ANDRII NEBYTOV/Telegram)

В результате массированной ракетной атаки РФ на Украину утром в четверг, 29 декабря, в Киевской области есть незначительные разрушения жилого сектора.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.

По его словам, обошлось без пострадавших.

«У нас есть разрушения жилых зданий незначительные в Крюковщине, это Вышневая территориальная громада. Там мы уже можем говорить о десяти домах, которые остались без окон, есть разрушения крыш, но нет пострадавших. Также в Вишгородском районе — один дом, который пострадал. И в городе Глеваха также есть разрушения медицинского учреждения незначительные, пострадавших нет», — отметил глава ОВА.

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Кулеба добавил, что восстановительные работы начнутся уже сегодня.

Он также уточнил, что силам украинской ПВО удалось сбить около 20 российских ракет.

На данный момент в Киевской области без электроснабжения остаются около 180 тысяч абонентов и действуют экстренные отключения электроэнергии, продолжаются ремонтные работы после предыдущих ракетных обстрелов.

Утром 29 декабря по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она длилась почти пять часов. По всей стране работала ПВО.

В Киеве раздавались взрывы, обломки сбитых российских ракет повредили два частных дома в Дарницком районе, а также промышленное предприятие в Голосеевском районе и детскую площадку в Печерском районе.

Три человека пострадали, серди них — 14-летний ребенок.

Всего над столицей удалось сбить 16 из 16 выпущенных ракет.

По данным украинской власти, Россия уже выпустила по Украине более 120 ракет.

Были зафиксированы попадания по Харькову, а также в Одесской и Ивано-Франковской областях.



