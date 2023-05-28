Ночная массированная атака РФ: в Киевской области обломки сбитых дронов повредили дома и авто 28 мая, 11:09 Обломки одного из сбитых в Украине дронов-камикадзе (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на воскресенье, 28 мая, в Киевской области были сбиты дроны-камикадзе. В результате падения обломков есть повреждения.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Facebook, в одной из громад в частном доме выбиты окна, в другой громаде выбило окна в одном из заведений питания.

Видео дня

Соответствующие службы уже работают над устранением последствий атаки.

Падение обломков ударных беспилотников также привело к лесному пожару и возгоранию травяной подстилки в нескольких местах. Они оперативно локализованы.

Зафиксировано возгорание прицепа грузового автомобиля — пожар ликвидирован. Еще в одном из автомобилей повреждены окна.

В ночь на 28 мая РФ ударила по Украине дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 52 из 54 ударных беспилотников.

В Киеве обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах, повреждены здания и склад предприятия, произошли пожары. Один человек погиб, двое пострадали.

Повреждены более шести авто.

Взрывы также были слышны в Житомирской области, там зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.