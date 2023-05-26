Ночная атака РФ: обломки сбитых целей повредили семь домов в Киевской области, оккупанты ударили Шахедами по Харьковской области 26 мая, 10:53 Последствия удара РФ дронами-камикадзе по Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Обломки российских ракет и дронов-камикадзе, которые были сбиты во время атаки войск РФ на Украину в ночь на пятницу, 26 мая, повредили семь частных домов в Киевской области. В Харьковской области зафиксированы попадания вражеских беспилотников.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Facebook, повреждены дома в двух громадах.

По его словам, повреждения незначительные — крыши, внутренняя и наружная отделка фасадов, иссеченные стены. Жителям, чьи дома пострадали, будет оказана вся необходимая помощь.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

В Харьковской области под атакой ударных дронов РФ оказались Изюм и Мерефа.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что Шахеды атаковать гражданское предприятие в Мерефе, произошел пожар.

В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, также были зафиксированы пожары.

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Предварительно, в результате ночных ударов дронами-камикадзе никто не пострадал.

В ночь на 26 мая РФ снова атаковала Украину, это уже 13-й массированный удар с начала мая.

Во время ночной атаки над Киевом, предварительно, уничтожили все воздушные цели. В Оболонском районе обломки упали на ТРЦ, в Шевченковском — на частный дом.

В Харьковской и Днепропетровской областях зафиксированы попадания нескольких ударных БПЛА и ЗРК С-300/С-400. В Днепре в результате атаки начались пожары, которые уже потушили; повреждены дома, есть пострадавший.

Силы и средства ПВО в зонах ответственности воздушных командований Восток, Центр и Юг уничтожили десять крылатых ракет, 23 дрона-камикадзе и два беспилотника оперативно-тактического уровня Орлан-10, Мерлин-ВР.





