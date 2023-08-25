Над Днепропетровской областью сбили ракету и дрон РФ, обломки повредили гражданскую инфраструктуру 25 августа, 09:41 Силы украинской ПВО сбили все вражеские цели в ночь на 25 августа, две из них — над Днепропетровской областью (Фото:Повітряне командування Схід/Facebook)

Силы украинской ПВО сбили российские ракету и дрон над Днепропетровский областью во время атаки РФ на Украину в ночь на пятницу, 25 августа.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Серей Лысак в своем Telegram.

По его словам, вражеские цели сбили украинские военные Воздушного командования Восток.

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Обломки сбитой российской ракеты повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде.

Пострадавших и погибших нет.

В ночь на 25 августа РФ осуществила новую атаку на Украину. По Одесской области оккупанты выпустили две волны ракет.

Все цели удалось сбить силам украинской ПВО в пределах региона.

Также взрывы были слышны в Запорожье.