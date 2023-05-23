ВСУ сбили шесть Шахедов и два разведывательных дрона россиян — Воздушные силы 23 мая, 08:22 Обломки сбитого над Украиной дрона-камикадзе во время одной из многочисленных атак РФ (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на вторник, 23 мая, силы украинской ПВО уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131, которыми РФ атаковала Украину.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

Ударные беспилотники были уничтожены на разных направлениях.

Также за сутки ВСУ сбили два вражеских разведывательных дрона российских оккупантов Мерлин-ВР.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил. что два Шахеда сбили над регионом военные воздушного командования Юг.

Ранее в Генштабе сообщали, что ночью РФ атаковала украинские города дронами иранского производства. По предварительным данным, удалось сбить четыре вражеских беспилотника. Позже в ВС ВСУ уточнили их количество.

Накануне ночью Россия атаковала Украину 20 дронами-камикадзе Shahed-136/131 и 16 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Силы ПВО сбили все беспилотники и четыре ракеты.