Игнат о ночной атаке РФ: Оккупанты пытаются создавать обходные пути, чтобы как можно больше ракет долетели до потенциальных целей 23 июня, 11:48 Игнат рассказал о ночной ракетной атаке РФ на Украину (Фото:armyinform.com.ua)

В последнее время тактика российских оккупантов во время ударов по Украине практически не меняется, войска РФ пытаются создать обходные маршруты, чтобы ракеты долетели до потенциальных целей.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Ничего нового они не придумают, поэтому наносят удар в очередной раз по военным объектам — это военный аэродром в Хмельницкой области. Буквально позавчера туда прилетали Шахеды, знаем, что там успешно отработала ПВО. На этот раз уже видим крылатые ракет, выпущенные из Каспия около полуночи. Враг делает все для того, чтобы ракеты долетали до своих целей, то есть у них маршруты, обходные пути, чтобы как можно больше ракет долетели до своих потенциальных целей», — отметил он.

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Игнат напомнил, что силы украинской ПВО во время последней атаки уничтожили 13 ракет и разведывательный дрон, который фиксировал результаты ударов.

В ночь на 23 июня РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и дроны-камикадзе.

Силам украинской ПВО удалось сбить все 13 российских ракет, часть из них — над Хмельницкой областью.

В результате падения обломков сбитых ракет в одном из зданий начался пожар и выбиты окна. Пострадавших нет.



