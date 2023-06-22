Взлеты МиГов, ракеты и дроны-камикадзе. Игнат рассказал о комбинированном ночном ударе РФ по Украине 22 июня, 09:09 По словам Игната, проверяется применение Россией Кинжалов во время ночной атаки по Украине (Фото:armyinform.com.ua)

Во время удара РФ по Украине в ночь на четверг, 22 июня, применялись дроны-камикадзе, были пуски ракет, а также проверяется возможное применение Кинжалов, так как фиксировались взлеты МиГ-31.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, пуски ракет осуществлялись с Азовского моря с применением самолетов Ту-22МЗ.

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«Масштаб не такой массированный, как раньше. Но у нас есть информация, она еще уточняется и мы обнародуем последствия боевых ударов по Украине», — отметил Игнат.

Он добавил, что информация о применении Кинжалов уточняется.

«Эта информация уточняется и впоследствии будем иметь окончательные данные о том, что именно произошло. Потому что знаем, какие ракеты может нести МиГ-31, это Кинжалы те же. Мы дадим окончательную информацию, были ли применены Кинжалы. Потому что с аэродрома Саваслейка фиксировались взлеты МиГ-31. Поэтому мы посмотри, если были применения Кинжалов, мы обязательно сообщим», — резюмировал представитель Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 22 июня РФ осуществила новую массированную атаку на Украину. Над Одесской областью сбили три Шахеда, есть попадание.

Российские оккупанты также ударили ракетами по Криворожскому району Днепропетровской области.