Ночью РФ выпустила по Украине шахеды и Искандер: Игнат сообщил детали 22 августа, 10:45 В результате атаки на Запорожье повреждены четыре многоэтажки (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

В ночь на понедельник, 22 августа, войска РФ выпустили по Украине дроны-камикадзе и крылатую ракету Искандер-К.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«За ночь были воздушные тревоги. Применял враг несколько ударных БПЛА типа Shahed и крылатую ракету типа Искандер-К», — уточнил он.

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Игнат подчеркнул, что это предварительные результаты.

«Сейчас данные все же уточняются. Как, собственно, удалось отбить и эту вражескую атаку», — резюмировал он.

Ночью и утром в нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу.

Россия атаковала Кривой Рог. В результате удара там повреждены более 20 частных домов и энергоинфраструктура, ранен один человек.

Оккупанты также ударили по Запорожью. Из-за взрывной волной повреждены четыре многоэтажных дома.

