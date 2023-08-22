Ночью РФ выпустила по Украине шахеды и Искандер: Игнат сообщил детали
В результате атаки на Запорожье повреждены четыре многоэтажки (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)
В ночь на понедельник, 22 августа, войска РФ выпустили по Украине дроны-камикадзе и крылатую ракету Искандер-К.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
«За ночь были воздушные тревоги. Применял враг несколько ударных БПЛА типа Shahed и крылатую ракету типа Искандер-К», — уточнил он.
Игнат подчеркнул, что это предварительные результаты.
«Сейчас данные все же уточняются. Как, собственно, удалось отбить и эту вражескую атаку», — резюмировал он.
Ночью и утром в нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу.
Россия атаковала Кривой Рог. В результате удара там повреждены более 20 частных домов и энергоинфраструктура, ранен один человек.
Оккупанты также ударили по Запорожью. Из-за взрывной волной повреждены четыре многоэтажных дома.