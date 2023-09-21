Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам после ночных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре 21 сентября, 13:38 Спасатели ликвидируют последствия ночной атаки РФ на Украину (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В ночь на четверг, 21 сентября, войска РФ пытались атаковать объекты критической инфраструктуры Украины и, вероятно, будут продолжать бить по объектам топливно-энергетического сектора в преддверии отопительного сезона.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

Он напомнил ссылаясь на сообщения энергетиков, что противник наносил удары, в частности, по объектам энергетики.

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Во время минувшей атаки под ударом оказался НПЗ в Кременчуге Полтавской области.

«Можно делать определенные предположения, что объекты топливно-энергетического сектора все же будут под прицелом у врага. И к этому тоже нужно готовиться, потому что скоро отопительный сезон. И враг, возможно, не откажется от планов наносить удары по таким объектах, кроме военных», — пояснил Игнат.

Он также прокомментировал результаты работы украинской ПВО во время ночной атаки РФ.

«Сегодня был обеспечен неплохой результат работы противовоздушной обороны. 36 из 43 ракет это достаточно высокий результат работы ПВО. Учитывая, что враг атаковал несколькими волнами атак, атаковал по разным направлениям, по разным областям. Работа ПВО была по меньшей мере в шести областях», — резюмировал спикер Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 21 сентября РФ осуществила массированную ракетную атаку на Украину. Оккупанты запускали ракеты в несколько волн. Есть попадания во Львовской, Ровенской и Черкасской областях, в Киеве и ряде областей работала ПВО.

В центре Черкасс разрушено здание отеля, пострадали десять человек.

В Ровно есть попадания по гражданской и энергетической инфраструктуре.

В Киеве обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах города, также известно о семи пострадавших.

В Укрэнерго сообщили, что в результате российской атаки были повреждены энергообъекты в центральном и западном регионах Украины.