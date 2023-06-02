«Эпицентром удара был Киев». Игнат рассказал, откуда РФ запускала ракеты и дроны во время ночной атаки
Предварительно, над Киевом сбили все вражеские цели (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Во время атаки РФ на Украину в ночь на пятницу, 2 июня, войска РФ использовали крылатые ракеты и дроны-камикадзе, а эпицентром удара был Киев.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время национального телемарафона.
По его слова, враг запускал крылатые ракеты с Каспия, а дроны — с юга.
«Предварительно, крылатые ракеты летели с Каспия. Это было глубоко ночью, как обычно противник атакует. Дроны с юга, используя рельеф местности, Днепр и так далее», — отметил представитель Воздушных сил.
Игнат подчеркнул, что количество и тип сбитых ракет уточняются. Предварительно, было запушено 15 российских ракет и 21 дрон.
«ПВО отработала в центре страны. Эпицентром атак снова был Киев и Киевская область. Предварительно все цели были сбиты», — резюмировал он.
В ночь на 2 июня РФ осуществила новую массированную атаку на Украину. В Киевской военной администрации сообщили, что более 30 вражеских целей сбили над столицей.
Это уже шестой удар по Киеву за последние шесть дней.
Накануне российские оккупанты выпустили по столице десять крылатых и баллистических ракет Искандер — все сбили силы ПВО. Обломки упали в трех районах, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили.
Всего ранения получили 16 человек, еще трое погибли в Деснянском районе возле укрытия, которое было закрыто.