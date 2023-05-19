Львовскую область атаковали дроны-камикадзе
Ночью РФ снова атаковала Украину Шахедами (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)
В ночь на пятницу, 19 мая, войска РФ атаковали Львовскую область дронами-камикадзе.
Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram, это произошло между 4:00 и 5:00 утра. В регионе сработала ПВО.
Пострадавших в результате атаки нет.
Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что взрыв слышали и жители областного центра.
«По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами», — уточнил он в своем Telegram.
В ночь на 19 мая российские оккупанты снова осуществили атаку на Украину, для Киева это уже десятая попытка удара с начала мая.
РФ запустила 22 дрона-камикадзе и шесть крылатых ракет Калибр. Силы ПВО уничтожили 16 Шахедов и три вражеские ракеты.
В результате удара оккупантов по Кривому Рогу повреждено частное промышленное предприятие, есть пострадавшие.