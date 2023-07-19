РФ ударила ракетами вблизи Кропивницкого и атаковала объект инфраструктуры в Николаевской области 19 июля, 09:59 Пожар в результате атаки войск РФ на Николаевскую область (Фото:ГСЧС)

Во время атаки РФ в ночь на среду, 19 июля, войска РФ нанесли удар по объекту рекреационной инфраструктуры в Николаевской области.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram, в результате удара по Коблевской громаде в прибрежной зоне произошло разрушение и воспламенение объектов.

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По данным спасателей, взрывной волной повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО Коблево.

Известно о двух пострадавших, один из них госпитализирован в медучреждение.

РФ также нанесла удары по Кировоградской области. Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, оккупанты били вблизи Кропивницкого.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

В ночь на 19 июня войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине, выпустив ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранского производства.

Основная атака была направлена на Одесскую область. О последствиях массированного удара пока не сообщается.

В Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект и частные дома.

Силами ПВО было уничтожено 13 крылатых ракет Калибр, одну управляемую авиаракету Х-59 и 23 Шахеда. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что атаки российских оккупантов были направлены на объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а удары ракет Х-22 и Оникс — на инфраструктуру Одесской области.

