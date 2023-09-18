Последствия атаки РФ: в Одесской области попадание по инфраструктуре Вилково, в Хмельницкой области повреждения от обломков сбитых ракет 18 сентября, 09:53 Спасатели ликвидируют последствия российских атак на регионы Украины (Фото:ГСЧС)

В результате ночной атаки РФ на Украину в ночь на понедельник, 18 сентября, зафиксировано попадание дрона-камикадзе по Одесской области. В Хмельницкой области повреждения в результате падения обломков сбитых российских ракет.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram, под ударом российских оккупантов оказался Измаильский район. Силы украинской ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над регионом, но есть попадание в рекреационную инфраструктуру Вилково.

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В результате удара возник пожар, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Пострадавших среди гражданских нет.

Хмельницкую область войска РФ атаковали ракетами, в регионе работала ПВО.

В пресс-службе Хмельницкой ОВА уточнили, что взрывной волной во время работы по уничтожению вражеских целей повреждены крыши и окна в нескольких домах.

Также произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия.

Пожар удалось ликвидировать.

Обломками поврежден железнодорожный путь. Начаты восстановительные работы.

В ночь на 18 сентября РФ осуществила комбинированную атаку на Украину, атаковав юг и центр страны. В Хмельницкой области также работала ПВО.

Всего украинские военные сбили 18 дронов-камикадзе из 24 запущенных оккупантами, а также все 17 крылатых ракет РФ.