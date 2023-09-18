Олещук показал, как украинские военные сбивали вражеские цели во время ночной атаки РФ — видео 18 сентября, 09:23 Ночная работа сил украинской ПВО (Фото:Скриншот видео Микола Олещук/Telegram)

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал работу сил украинской ПВО во время атаки РФ на Украину в ночь на понедельник, 18 сентября.

На видео видно, как украинские военные сбивают две вражеские цели.

«Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу 18 сентября! Третья тоже была!» — прокомментировал видео Олещук.

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После ликвидации одной из российских целей небо затянуло дымом.

В ночь на 18 сентября РФ осуществила комбинированную атаку на Украину, атаковав юг и центр страны. В Хмельницкой области также работала ПВО.

Всего украинские военные сбили 18 дронов-камикадзе из 24 запущенных оккупантами, а также все 17 крылатых ракет РФ.