РФ атаковала Николаевскую область дроном-камикадзе, над Днепропетровской областью сбили две ракеты

18 сентября, 08:51
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Всего силы украинской ПВО уничтожили ночью 18 шахедов и 17 крылатых ракет РФ (Фото:Скриншот видео Микола Олещук/Telegram)

Всего силы украинской ПВО уничтожили ночью 18 шахедов и 17 крылатых ракет РФ (Фото:Скриншот видео Микола Олещук/Telegram)

Во время удара РФ по Украине в ночь на понедельник, 18 сентября, войска РФ сбили дрон-камикадзе Shahed над Николаевской областью и две ракеты — над Днепропетровской.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram, вражеский ударный беспилотник сбили над Снигиревской громадой.

В результате падения обломов начался пожар двухэтажного неэксплуатируемого здания, возгорание было оперативно ликвидировано. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что над регионом сбили две российские крылатые ракеты. Это произошло под утром. Пострадавших и разрушений по предварительным данным нет.

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В ночь на 18 сентября РФ осуществила комбинированную атаку на Украину, атаковав юг и центр страны. В Хмельницкой области также работала ПВО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Ракетные удары Николаевская область Война России против Украины ПВО Украины дроны-камикадзе

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