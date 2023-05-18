Последствия ночной атаки РФ: появились фото сбитых в Киеве и Киевской области российских ракет
Сбитая в Киевской области российская ракета (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)
Силы украинской ПВО сбили российские ракеты над Киевом и Киевской областью во время атаки РФ в ночь на четверг, 18 мая.
Фото последствий поражения ракет оккупантов показал в своем Telegram глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
По его словам, полицейские производят осмотры мест падения обломков и фиксируют повреждения.
На данный момент существенные разрушения не зафиксированы, пострадавших также нет.
В Киевской ОВА уточнили, что в нескольких громада обломки упали во дворы частных домой, несколько их них повреждены.
Повреждения незначительны — выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также обломками повреждены два автомобиля.
Также появились фото обломков вражеских ракет на территории гаражного кооператива, вероятно, в Дарницком районе Киева.
РФ осуществила девятую атаку на Украину и Киев с начала мая.
Зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.
Силы ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных врагом ракет.