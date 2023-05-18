Последствия ночной атаки РФ: появились фото сбитых в Киеве и Киевской области российских ракет 18 мая, 09:07 Сбитая в Киевской области российская ракета (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Силы украинской ПВО сбили российские ракеты над Киевом и Киевской областью во время атаки РФ в ночь на четверг, 18 мая.

Фото последствий поражения ракет оккупантов показал в своем Telegram глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, полицейские производят осмотры мест падения обломков и фиксируют повреждения.

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На данный момент существенные разрушения не зафиксированы, пострадавших также нет.

Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

Фото: ANDRII NEBYTOV/Telegram

В Киевской ОВА уточнили, что в нескольких громада обломки упали во дворы частных домой, несколько их них повреждены.

Повреждения незначительны — выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также обломками повреждены два автомобиля.

Также появились фото обломков вражеских ракет на территории гаражного кооператива, вероятно, в Дарницком районе Киева.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

РФ осуществила девятую атаку на Украину и Киев с начала мая.

Зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе — там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

Силы ПВО уничтожили 29 из 30 запущенных врагом ракет.