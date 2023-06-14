Ночью РФ атаковала Кировоградскую область: Шахед попал в объект инфраструктуры 14 июня, 09:58 Россия продолжает применять для атак на Украину дроны-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Во время атаки войск РФ на Украину в ночь на среду, 14 июня, один из дронов-камикадзе оккупантов попал по Кировоградской области.

Как сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, Шахед ударил по объекту инфраструктуры в Светловодске.

В результате атаки начался пожар, его оперативно локализовали.

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Обошлось без погибших и пострадавших.

В ночь на 14 июня РФ осуществила новую массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась Одесса, там российская ракета попала в гражданский объект. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Силам украинской ПВО удалось сбить три крылатые ракеты и девять дронов-камикадзе. Часть российских ракет также ударила по Донецкой области.