Ночью войска РФ атаковали Харьков Шахедами, по области ударили из РСЗО Торнадо: глава ОВА рассказал о последствиях 13 июня, 09:27 Спасатели ликвидируют последствия ночной атаки РФ по Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на вторник, 13 июня, войска РФ ударили по Харькову дронами-камикадзе Шахед, есть попадания в двух районах.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

По его словам, в результате атаки поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. По предварительных данным, обошлось без погибших и пострадавших.

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За минувшеи сутки российские оккупанты также обстреливали населенные упнкты Харьковской области.

В результате удара по пгт Шевченково Купянского района из РСЗО Торнадо повреждено по меньшей мере девять жилых домов, газопровод и здание магазина.

Ранены двое гражданских, они госпитализированы.

В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом РФ повреждено здание элеватора.

В ночь на 13 июня войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, в ряде областей прогремели взрывы. Крылатые ракеты выпустили по Киеву — все воздушные цели в районе столицы уничтожили. В Харькове россияне ударили по объектам гражданской инфраструктуры.

В Кривом Роге в результате попаданий ракет повреждены пятиэтажка. Три человека погибли, еще 25 получили ранения. Под завалами остаются люди.