Ночная атака РФ: Калибры сбили в Хмельницкой и Николаевской областях 13 июля, 09:52 Работа украинской ПВО над Киевом, в столице сбивали Шахеды (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Силы украинской ПВО сбили две ракеты Калибр в Хмельницкой и Николаевской областях во время атаки РФ на Украину в ночь на четверг, 13 июля.

Как сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной военной администрации в Telegram, ракету сбили во время ночной воздушной тревоги.

Попаданий не зафиксировано. Пострадавших в результате вражеской атаки нет.

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Глава Николаевской области Виталий Ким также рассказал, что над регионом сбили Калибр и четыре дрона-камикадзе Shahed 136/131.

Также часть Шахедов сбили над Кировоградской областью.

Глава ОВА Андрей Райкович уточнил, что в регионе предварительно без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

В ночь на 13 июля войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украине с использованием ракет и дронов-камикадзе.

Россия атаковала Киев дронами, пострадали четыре человека, повреждены жилые дома.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что над Украиной сбили 20 вражеских беспилотников и две ракеты Калибр. Также оккупанты применили баллистику. Детали относительно пуска Искандер-М уточняются.



