Ночная атака РФ дронами-камикадзе: в ВСУ показали, как сбивали беспилотники на подступах к Киеву — видео 11 июля, 11:37 Украинские военные сбивают вражеские дроны под Киевом (Фото:Скриншот видео Командование Объединенных сил ВСУ/Facebook)

Украинские военные показали, как сбивали дроны-камикадзе Shahed-136/131 на подлетах к Киеву во время атаки РФ в ночь на вторник, 11 июля.

Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Командования Объединенных сил ВСУ.

На нем видно, как мобильные группы и силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны.

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Они начали работу по перехвату и уничтожению целей на подступах к Киеву.

«Все цели были уничтожены с помощью нашей многоуровневой системы ПВО», — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В ночь на 11 июля войска РФ атаковали Украину 28 иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131, 26 из них удалось сбить.

В Киевской городской военной администрации заявили, что сбили все вражеские цели, которые летели на столицу.