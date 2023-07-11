Ночная атака РФ дронами-камикадзе: в ВСУ показали, как сбивали беспилотники на подступах к Киеву — видео

11 июля, 11:37
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Украинские военные сбивают вражеские дроны под Киевом (Фото:Скриншот видео Командование Объединенных сил ВСУ/Facebook)

Украинские военные сбивают вражеские дроны под Киевом (Фото:Скриншот видео Командование Объединенных сил ВСУ/Facebook)

Украинские военные показали, как сбивали дроны-камикадзе Shahed-136/131 на подлетах к Киеву во время атаки РФ в ночь на вторник, 11 июля.

Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Командования Объединенных сил ВСУ.

На нем видно, как мобильные группы и силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны.

Видео дня

Они начали работу по перехвату и уничтожению целей на подступах к Киеву.

«Все цели были уничтожены с помощью нашей многоуровневой системы ПВО», — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В ночь на 11 июля войска РФ атаковали Украину 28 иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131, 26 из них удалось сбить.

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В Киевской городской военной администрации заявили, что сбили все вражеские цели, которые летели на столицу.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Война России против Украины дроны-камикадзе

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