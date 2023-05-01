Новые массированные атаки РФ: в двух областях Украины есть повреждения сетевой инфраструктуры, часть жителей Днепра без света 1 мая, 11:51 В Днепропетровской и Херсонской областях повреждены распределительные сети (Фото:Укрэнерго)

В результате атак войск РФ на Украину вечером 30 апреля и в ночь на 1 мая в Днепропетровской и Херсонской областях значительные повреждения сетевой инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго в Facebook, из-за повреждения распределительных сетей часть потребителей Днепра и области осталась без света.

В Херсонской области обесточено более 11 тысяч абонентов в самом Херсоне и 7,1 тысяч — в регионе.

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При этом в ведомстве уточнили, что повреждения объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксированы.

Полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток.

В ночь на 1 мая Россия провела новую массированную ракетную атаку, пытаясь атаковать, в частности, Киев. РФ нанесла удары с самолетов стратегической авиации и использовала дроны.

За минувшие сутки враг также атаковал населенные пункты в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.