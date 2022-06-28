Ракетный удар РФ по ТРЦ в Кременчуге: 36 человек считаются пропавшими без вести — глава Полтавской ОВА 28 июня, 08:58 Спасатели продолжают разбирать завалы уничтоженного Россией ТРЦ в Кременчуге (Фото:Дмитрий Лунин/Telegram)

В результате ракетного удара России по ТРЦ в Кременчуге Полтавской области 36 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«36 человек считаются пропавшими без вести. Продолжаем поиски», — написал он в своем Telegram.

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По словам Лунина, разбор завалов ТРЦ Амстор продолжается.

«Всю ночь на руинах работали более тысячи человек — спасателей, полицейских, медиков и волонтеров», — добавил он.

Глава ОВА уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли 18 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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