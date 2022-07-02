Ракетный удар РФ по Кременчугу: спасатели завершили разбор завалов ТРЦ, окончательное количество погибших устанавливается 2 июля, 15:19 Поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТРЦ Амстор в Кременчуге велись почти пять суток (Фото:Дмитрий Лунин/Facebook)

Днем в субботу, 2 июля, спасатели завершили разбор завалов ТРЦ Амстор в Кременчуге, который был разрушен в результате попадания российской ракеты.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram.

По его словам, окончательное количество погибших устанавливается.

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«В 13.25 спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ Амстор в Кременчуге. Окончательное количество погибших устанавливается», — написал глава ОВА.

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О завершении поисково-спасательной операции сообщили и спасатели. По данным ГСЧС, в результате атаки по ТРЦ погибли 19 человек, еще 66 получили ранения. 26 человек находятся в больнице.

Всего с начала работ обнаружено 29 фрагментов тел.

В то же время, мэр Кременчуга Виталий Малецкий ранее сообщил, что количество погибших от удара РФ по ТРЦ возросло до 21 человека, еще один считается пропавшим без вести.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м, ТЦ был полностью уничтожен.

Зеленский назвал ракетный удар одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Во время экстренного заседания Совбеза ООН 28 июня он призвал признать действия России терактом и исключить ее из Совета безопасности.

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