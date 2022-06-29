В Кременчуге во время разбора завалов ТРЦ пострадали два спасателя
Россия ударила ракетой по ТРЦ Амстор в Кременчуге, он превратился в руины (Фото:Дмитрий Лунин/Telegram)
Во время разбора завалов в ТРЦ в Кременчуге Полтавской области пострадали два спасателя.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram, раной утром 29 июня во время подготовки к демонтажу железобетонных плит произошло смещение одной из них. Два спасателя получили травмы, они госпитализированы.
Там уточнили, что поисковые работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций.
На данный момент обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта.
Глава Полтавской областной венной администрации Дмитрий Лунин в эфире национального телемарафона заявил, что разбор завалов ТРЦ продлится еще несколько суток.
«Роботы еще будут продолжаться около двух-трех суток. Что касается идентификации тел, то это зависит от лабораторий. В течение недели надеемся, что будет у нас информация по этому вопросу», — отметил он.
27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли более 20 человек, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент, 36 человек считаются пропавшими без вести.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что город обстреляли дальними бомбардировщиками Ту-22 М3.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить».
Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге
Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.
Теракт вызвал резкое негодование со стороны мирового сообщества, призвавшего привлечь виновных к ответственности.
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