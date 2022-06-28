«Страна убийц и откровенных лжецов». Дипломаты РФ распространяют безумные теории заговора, отрицая удар по Кременчугу — Кулеба
Российские ракеты полностью уничтожили ТРЦ Амстор в Кременчуге (Фото:Дмитрий Лунин/Telegram)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию россиян после ракетного удара РФ по ТРЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области.
«Противно наблюдать за российскими реакциями на ракетный удар РФ по Кременчугу. Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был», — написал он в своем Twitter.
Кулеба также назвал Россию страной «убийц и откровенных лжецов».
27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли 18 человек. На данный момент, 36 человек считаются пропавшими без вести.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.
Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.
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После ракетного удара РФ россияне оставляли в соцсетях радостные комментарии. многие называли случившееся фейком.
В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.
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