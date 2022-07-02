Ракетный удар РФ по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 21, один человек считается пропавшим без вести — мэр 2 июля, 14:33 Спасателям осталось разобрать менее 10% завалов ТРЦ Амстор в Кременчуге (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате ракетного удара России по ТРЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области возросло до 21, еще один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в своем Facebook.

«Из 21 человека, считавшихся пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, в настоящее время один человек остается пропавшим без вести. Один человек скончался в больнице. Таким образом, на сегодняшний день количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ Амстор составляет 22 человека», — отметил он.

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Малецкий добавил, что поисково-спасательная операция продолжается, остается разобрать менее 10% завалов здания.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 300 кв. м, ТЦ был полностью уничтожен.

1 июля сообщалось о 19 погибших и более 60 пострадавших.

Зеленский назвал ракетный удар одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Во время экстренного заседания Совбеза ООН 28 июня он призвал признать действия России терактом и исключить ее из Совбеза.



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