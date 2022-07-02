Ракетный удар РФ по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 21, один человек считается пропавшим без вести — мэр

2 июля, 14:33
Спасателям осталось разобрать менее 10% завалов ТРЦ Амстор в Кременчуге (Фото:ГСЧС)

Спасателям осталось разобрать менее 10% завалов ТРЦ Амстор в Кременчуге (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате ракетного удара России по ТРЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области возросло до 21, еще один человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в своем Facebook.

«Из 21 человека, считавшихся пропавшими без вести, экспертизой установлены тела 20 погибших, в настоящее время один человек остается пропавшим без вести. Один человек скончался в больнице. Таким образом, на сегодняшний день количество погибших и пропавших без вести в результате ракетного террористического акта в ТЦ Амстор составляет 22 человека», — отметил он.

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Им не хватило секунд, чтобы убежать. Что говорят спасшиеся в ТЦ Амстор – Олег Булашев

https://www.youtube.com/embed/_TItdvfk3gA

Малецкий добавил, что поисково-спасательная операция продолжается, остается разобрать менее 10% завалов здания.

https://www.facebook.com/vitalii.maletskyi.official/posts/pfbid0kAixSwdY2xVj8T9HiypeaSGFoDEoBQQjVMaJMCYAp99QcnzPznZWE1dBtxKJYyXxl

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 300 кв. м, ТЦ был полностью уничтожен.

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1 июля сообщалось о 19 погибших и более 60 пострадавших.

Зеленский назвал ракетный удар одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Во время экстренного заседания Совбеза ООН 28 июня он призвал признать действия России терактом и исключить ее из Совбеза.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Полтавская область Кременчуг Ракетные удары Война России против Украины

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