Удар РФ по пригороду Харькова. Россияне попали ракетой в укрытие терминала Новой пошты, там погибли два человека — Синегубов

13 января, 15:53
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Последствия удара по терминалу Новой пошты 13 января (Фото: Новая пошта)

Последствия удара по терминалу Новой пошты 13 января (Фото: Новая пошта)

Во время удара по терминалу Новой пошты в пригороде Харькова 13 января россияне попали ракетой прямо в укрытие, заявил журналистам руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет Суспільне.

«Было укрытие, оно разрушено почти полностью. По нашей информации, ракета попала именно в укрытие, и два человека погибли в этом укрытии», — рассказал Синегубов.

Он добавил, что два человека, которые находились вблизи укрытия, смогли спастись. В результате российского удара погибли четыре человека, имена двух из них уже установили.

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В ночь на 13 января войска РФ атаковали пригород Харькова, сообщалось об ударе несколькими баллистическими ракетами. В результате удара пострадал терминал Новой почты. По меньшей мере шесть человек пострадали. В результате ракетного удара по Харьковскому инновационному терминалу ранены четверо работников Новой пошты: трое сотрудников сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни угрозы нет.

Погибли четверо работников НП: двое работников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Харьковская область Харьков Новая почта Обстрел ракетный обстрел

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