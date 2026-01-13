Новая почта назвала имена четырех коллег, которых убили россияне во время ракетного удара по Харькову
Последствия российского удара по Харькову, 13 января 2026 года (Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В ночь на 13 января российские оккупационные войска ударили по терминалу Новой почты в Харькове. В результате атаки погибли двое работников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора.
Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.
Из-за российского удара погибли:
Виктор Пархоменко, 37 лет;
Тарас Вовк, 34 года;
Евгений Ермаков, 39 лет;
Дмитрий Захаров, 23 года.
В ночь на 13 января войска РФ атаковали пригород Харькова. Сообщалось об ударе несколькими баллистическими ракетами.
В результате атак по Харьковскому инновационному терминалу ранены четверо работников Новой почты: трое сотрудников сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни угрозы нет.
Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что во время удара по терминалу Новой почты в пригороде Харькова россияне попали ракетой прямо в укрытие.