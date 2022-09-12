Атаки РФ в Харьковской области: оккупанты могли ударить по объектам критической инфраструктуры ракетами Х-101

12 сентября, 11:57
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В полиции сообщили, что на территории объектов критической инфраструктуры найдены обломки ракет Х-101 (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)

В полиции сообщили, что на территории объектов критической инфраструктуры найдены обломки ракет Х-101 (Фото:Сергей Болвинов/Facebook)

Войска РФ могли ударить по объектам критической инфраструктуры Харькова и области стратегическими крылатыми ракетами воздух-земля Х-101.

Как сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Болвинов в своем Facebook, на территории объектов, вероятно, обнаружили обломки этих ракет.

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«Известно, что рашисты обстреливали объекты инфраструктуры предварительно ракетами Х-101. Изъяты обломки», — отметил он.

https://www.youtube.com/watch?v=4hcZREOL7Vw

Другие детали правоохранитель не раскрыл.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xceDf29z682gJsGWycpxbTeodX75Nhre887NxpBDesHF6UWJfiSuKpHEMNNQSRN4l&id=100002276907245

Вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника, оба — сотрудники компании Укрэнерго.

Из-за этого в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

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В ночь на 12 сентября войска РФ нанесли удар по жилым домам Новобаварского района. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Один человек погиб, еще двое жителей получили ранения.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что Х-101 — очень дорогие и самые технологичные ракеты, которые Россия использует в войне против Украины. Оккупанты стали выпускать их все реже, заменяя устаревшим советским вооружением.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ракеты Харьковская область Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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