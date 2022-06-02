Россия ударила ракетами по Сумской области: один из домов разрушен до основания, три человека ранены — глава ОВА 2 июня, 09:32 Цей матеріал також доступний українською Ракеты попали по Краснополью Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Россия нанесла ракетные удары по Краснополью Сумской области.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Российский вражеский самолет нанес три ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины. Один дом разрушен до основания — прямое попадание ракеты. Еще несколько домов повреждены, большие разрушения в домохозяйствах», — написал он в своем Telegram.

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По предварительным данным, по меньшей мере три человека ранены. Все — мирные жители Краснополья. Они находятся в больнице.

Россия систематически обстреливает Сумскую область со своей территории, в том числе, из запрещенных снарядов.

1 июня оккупанты выпустили по региону шесть ракет.

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