Удар РФ по Сумской области: ракеты попали по объектам гражданской инфраструктуры, погибли три человека, еще девять ранены 17 октября, 13:32 Спасатели разбирают завалы на месте вражеских ударов, там могут находиться люди (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В результате ракетных ударов РФ по Сумской области утром 17 октября разрушены объекты гражданской инфраструктуры, погибли три человека.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, ранения получили девять человек. Под завалами находятся люди.

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Спасатели работают на местах прилетов и разбирают завалы.

В результате атак российских оккупантов по Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов. Глава ОВА призвал жителей региона снизить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки утром и вечером.

Утром 17 октября Живицький сообщил, что РФ ударила по обїектам критической инфраструктуры в Сумской области, детали не сообщались.

С самого утра 17 октября Россия атакуют украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе.

Пять ударов дронами-камикадзе было зафиксировано в Киеве. Один из них ударил по жилому дому, погибли три человека, еще четверо пострадали.