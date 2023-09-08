Утром РФ ударила по двум областным центрам Украины: в Сумах пострадавших доставали из-под завалов
В Сумах двое пострадавших оказались под завалами жилого дома (Фото:Скриншот видео ГСЧС)
Утром в пятницу, 8 сентября, войска РФ нанесли удары по Сумам и Запорожью. Пострадали три человека.
В Сумской областной военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждения получили более 20 домов и восемь авто. Возник пожар.
Двоих пострадавших доставали из-под завалов.
Пожар удалось ликвидировать.
В результате атаки войск РФ по Запорожью в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.
И.о. мэра города Анатолий Куртев уточнил, что известно об одном пострадавшем.
Позже он добавил, что в 30-ти многоэтажках выбиты квартирные и подъездные окна. Также окна вылетели в трех учебных заведениях.
В МВД добавили, что в результате ракетного удара возникли два очага пожара — в административном двухэтажном здании и в газовом модуле поблизости.
Благодаря действиям спасателей удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.
Ночью в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне запуска россиянами иранских дронов-камикадзе Shahed. Кроме Сум, взрывы слышали в Одесской области.
Удалось сбить 16 из 20 ударных беспилотников.