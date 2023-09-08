Утром РФ ударила по двум областным центрам Украины: в Сумах пострадавших доставали из-под завалов 8 сентября, 10:32 В Сумах двое пострадавших оказались под завалами жилого дома (Фото:Скриншот видео ГСЧС)

Утром в пятницу, 8 сентября, войска РФ нанесли удары по Сумам и Запорожью. Пострадали три человека.

В Сумской областной военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждения получили более 20 домов и восемь авто. Возник пожар.

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Двоих пострадавших доставали из-под завалов.

Пожар удалось ликвидировать.

Фото: МВД

Фото: МВД

В результате атаки войск РФ по Запорожью в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

И.о. мэра города Анатолий Куртев уточнил, что известно об одном пострадавшем.

Позже он добавил, что в 30-ти многоэтажках выбиты квартирные и подъездные окна. Также окна вылетели в трех учебных заведениях.

В МВД добавили, что в результате ракетного удара возникли два очага пожара — в административном двухэтажном здании и в газовом модуле поблизости.

Благодаря действиям спасателей удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.

Ночью в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне запуска россиянами иранских дронов-камикадзе Shahed. Кроме Сум, взрывы слышали в Одесской области.

Удалось сбить 16 из 20 ударных беспилотников.



