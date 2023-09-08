Из-под завалов разрушенного ударом РФ дома в Сумах спасли собаку — видео

8 сентября, 12:19
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Собаку достали из-под завалов (Фото:МВД Украины/Facebook)

Собаку достали из-под завалов (Фото:МВД Украины/Facebook)

В результате удара РФ по Сумам утром в пятницу, 8 сентября, под завалами разрушенного дома оказалась собака. Ее удалось спасти.

Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе МВД Украины в Telegram.

Собаку обнаружил сотрудник полиции.

8 сентября войска РФ нанесли удар по Сумам.

В результате вражеской атаки разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждения получили более 20 домов и восемь авто. Возник пожар.

Видео дня

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Пострадали три человека, двоих из них доставали из-под завалов разрушенного дома.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сумы Собака Война России против Украины

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