Из-под завалов разрушенного ударом РФ дома в Сумах спасли собаку — видео
Собаку достали из-под завалов (Фото:МВД Украины/Facebook)
В результате удара РФ по Сумам утром в пятницу, 8 сентября, под завалами разрушенного дома оказалась собака. Ее удалось спасти.
Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе МВД Украины в Telegram.
Собаку обнаружил сотрудник полиции.
8 сентября войска РФ нанесли удар по Сумам.
В результате вражеской атаки разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждения получили более 20 домов и восемь авто. Возник пожар.
Пострадали три человека, двоих из них доставали из-под завалов разрушенного дома.