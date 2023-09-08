СБУ задержала россиянку, которая корректировала удары РФ по Сумам 7 сентября 8 сентября, 11:32 Россиянка пыталась создать в Сумах агентурную сеть (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала россиянку, которая корректировала удары РФ по Сумам в ночь на 7 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина имела вид на жительство в Украине и длительное время проживала в областном центре.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она начала дистанционно сотрудничать с ГРУ страны-агрессора.

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По указанию военной разведки РФ их приспешница собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских военнослужащих.

Для сбора разведданных она обходила территорию Сум якобы по своим делам или «втемную» выспрашивала нужные ей сведения у своих знакомых.

Также на территории города она занималась созданием собственной агентурной сети.

Для этого злоумышленница подыскивала своих единомышленников, которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины.

Фигурантке сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 ( подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения);

подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения); ч. 3 ст. 114−2 ( несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, если оно повлекло тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

В ночь на 7 сентября РФ атаковала Сумами ракетами и дронами-камикадзе. Один вражеский беспилотник попал по жилому кварталу Сум.