В результате ударов РФ по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района

В результате российских ударов по критической инфраструктуре в ночь на среду, 23 июля , обесточена часть потребителей Сумского района.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

По его словам, на резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению продолжаются. Григоров предупреждает, что возвращение электроснабжения может занять определенное время.

Реклама

В ночь на 23 июля Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по нескольким областям Украины. Вражеские БПЛА были зафиксированы на севере, юге и в центре страны. В Сумах и Кривом Роге прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура.