В результате ударов РФ по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района

23 июля, 08:15
Россия атаковала Сумы шахедами, в результате чего обесточена часть потребителей района (Фото: REUTERS / Roman Petushkov)

В результате российских ударов по критической инфраструктуре в ночь на среду, 23 июля, обесточена часть потребителей Сумского района.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

По его словам, на резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению продолжаются. Григоров предупреждает, что возвращение электроснабжения может занять определенное время.

В ночь на 23 июля Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по нескольким областям Украины. Вражеские БПЛА были зафиксированы на севере, юге и в центре страны. В Сумах и Кривом Роге прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура.

Редактор: Юлия Завадская

