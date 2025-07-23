В результате ударов РФ по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района
Россия атаковала Сумы шахедами, в результате чего обесточена часть потребителей района (Фото: REUTERS / Roman Petushkov)
В результате российских ударов по критической инфраструктуре в ночь на среду, 23 июля, обесточена часть потребителей Сумского района.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
По его словам, на резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты.
Сейчас продолжаются работы по восстановлению продолжаются. Григоров предупреждает, что возвращение электроснабжения может занять определенное время.
В ночь на 23 июля Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по нескольким областям Украины. Вражеские БПЛА были зафиксированы на севере, юге и в центре страны. В Сумах и Кривом Роге прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура.